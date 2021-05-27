ФСИН объяснила зарплату заключенного в 220 тысяч рублей

Во ФСИН назвали зарплату заключенного в 224 тыс. рублей в Белгородской области единичным случаем, сообщает ТАСС.

«По поводу суммы в 224 тыс. рублей, выплаченной осужденному к принудительным работам, считаем необходимым разъяснить следующее. В настоящее время среди осужденных к принудительным работам такие примеры заработных плат являются единичными», — рассказали в органе власти.

Там отметили, что данный заключенный получает в 140 тыс. рублей в месяц, а еще 100 тыс. были начислены в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу.

Ранее начальник пресс-бюро Федеральной ФСИН Кристина Паньшина рассказала «Известиям», что ряд осужденных граждан получают зарплаты от 80 до 224 тыс. рублей. При этом вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников назвал в разговоре изданием зарплаты заключенных выше 20 тыс. рублей «фантастическими». По его словам, в СИЗО и колониях в среднем получают от 3 до 7 тыс. рублей в месяц.