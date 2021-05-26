Raiffeisenbank повысил целевую цену по акциям «Роснефти» до $11

Raiffeisenbank на две трети повысил целевую цену по акциям Роснефти — до $11/ГДР.

Отмечается, что это самая высокая целевая цена по акциям НК среди всех инвестиционных банков.

Raiffeisenbank обосновал свое решением тем, что включил часть NPV проекта «Восток Ойл» в оценку акций компании.

Так, при цене нефти в $60/барр. и премии за качество нефти в $5/барр. NPV «Восток Ойл» рассчитана банком на уровне $89 млрд. При этом NPV повышается до $100 млрд при использовании в расчетах премии в $10/барр.

Сыграл свою роль и прогноз существенного улучшения финансовых показателей Компании по итогам 2021 года: маржа СДП 15%, дивидендная доходность 7%, или 38 руб./акция.

Рост EBITDA в 2021 году ожидается на 61% до $26,8 млрд по сравнению с 2020 годом. В свою очередь, СДП вырастет до $11 млрд.

Банк также снизил средневзвешенную стоимость капитала компании с 9,1% до 8,8% в результате снижения премии за риск акционерного капитала для РФ на 0,5% до 7,25%.