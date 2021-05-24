Литва перестанет пропускать самолеты, пролетевшие через Белоруссию

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет пропускать самолеты, пересекшие или планирующие пересечь воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.