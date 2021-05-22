Продажи путевок в детские лагеря с кешбэком продлили до конца лета

В Ростуризме сообщили, что продажи путевок с детским туристическим кешбэком завершатся в конце лета, передает ТАСС.

Программа будет действовать с 25 мая по 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет до 15 сентября.

«Полный список участников и предложений будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в отдельном разделе «Детские лагеря», где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 5 млрд рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря. Воспользоваться программой смогут более 350 тыс. семей, кешбэк будет начисляться автоматически на карту платежной системы «Мир».

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки в детский лагерь во время оглашения послания Федеральному собранию. Впоследствии глава государства поручил кабмину подготовить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей в стране.