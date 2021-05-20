Вашингтон признает, что помешать завершению строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» в Европе практически невозможно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что на момент вступления действующего президента США Джо Байдена в должность проект был уже практически готов.

«Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95 процентов?» - сказала Псаки в ответ на упрек одного из журналистов в том, что Вашингтон не предпринимает достаточно усилий для того, чтобы препятствовать строительству «Северного потока — 2».

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что США и публично, и в частном порядке заявляли о своем несогласии с этим планом, а также накладывали санкции на четыре российские компании и девять судов.

Ранее в Германии захотели ввести санкции против США из-за «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.