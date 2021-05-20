В Германии захотели ввести санкции против США из-за «Северного потока-2»

Член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре заявил о том, что санкции против Соединенных Штатов в связи с ситуацией с «Северным потоком – 2» стали бы «политически правильным» шагом для немецкого правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Берлин «выступает против агрессивных действий США лишь вербально», из-за чего для проекта трубопровода сохраняются риски. Для того чтобы их снизить, могло помочь, например, повышение таможенных пошлин на поставки американского газа, добавил он.

«Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров, это знают все. Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно», — подчеркнул Котре.

Кроме того, как заметил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт, отказ Белого дома от санкций означает, что Берлин «впервые в послевоенное время смог отстоять национальные интересы». Также он добавил, что газопровод — это не каприз, а необходимость для немецкой экономики.

По мнению депутата, возможно в будущем «антироссийские силы в США попытаются отыграть назад» решения либо перенести давление на другие международные проекты Москвы.

Ранее в правительстве ФРГ заявили о том, что Германия продолжает поддерживать контакты с Соединенными Штатами после объявления об отказе от санкций в отношении оператора «Северного потока – 2» — компании Nord Stream 2 AG.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.