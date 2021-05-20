В Центробанке рассказали о новом дизайне сторублевых банкнот

Новые банкноты номиналом 100 рублей станут контрастнее и ярче, рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в интервью «Российской газете».

По его словам, на банкнотах появятся крупные контрастные цифры и надписи, а также рельефные метки, чтобы незрячим людям было удобно определять номинал. Кроме того, банкнота изменит оттенок, однако по общему цветовому решению будет похожа на предшественницу. Размер останется без изменений.

Зампред ЦБ также заявил, что российские банкноты оригинальны и не похожи на евро, с которыми их могут сравнивать.

«Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это - общемировая тенденция», – отметил Алексеев.

Он объяснил такую тенденцию тем, что подобный дизайн облегчает распознавание банкнот людьми и машинами.

23 марта Алексеев рассказал, что в России к 2025 году выйдут обновленные банкноты. Уже в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 руб., в 2023 году — 1000 и 5000 руб., в 2024 году — 500 руб., а в 2025 году — 10 и 50 руб.