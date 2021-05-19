Песков назвал позитивными данные об ослаблении санкций против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на поступающие сообщения о том, что Соединенные Штаты ослабят санкционный режим против газопровода «Северный поток — 2», говорить о реальной отмене санкций пока рано.

«Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это возможно. Сам по себе факт появления таких публикаций позитивен, это приятнее читать, чем статьи о новых санкций», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что никаких официальных подтверждений на этот счет Россия не получала.

Ранее издание Axios сообщило, что Государственный департамент США откажется от применения санкций против «Северного потока — 2», сославшись на национальные интересы. Вместо давления на проект Соединенные Штаты планируют наложить санкции на конечных потребителей российского газа в Германии.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров со своим германским коллегой Хайко Маасом заявил, что Соединенные Штаты выступают против трубопровода «Северный поток — 2».