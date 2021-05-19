Аналитик рассказал о возможном резком росте рубля

К концу 2021 года или к началу 2022 года курс рубля может укрепиться до значений 2019 года. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на финансового аналитика Андрея Маслова.

Он отметил, что это произойдет в случае, если пандемия коронавируса будет побеждена, и сырьевая компонента в рублей даст «взрывной рост».

«То что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле», — сказал Маслов.

Он добавил, что если спрос на нефть к концу года восстановится, это положительно скажется на рубле.

Ранее сообщалось, что прототип цифрового рубля будет создан в конце текущего года.

До этого Центробанк предложил сделать бесплатными переводы в цифровых рублях между физическими лицами. До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля.

Концепцию цифрового рубля регулятор анонсировал в октябре 2020 года. Предполагается, что цифровой рубль будет представлять из себя уникальный цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.