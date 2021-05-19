Сбер вновь стал лучшим банком в мире по созданию акционерной стоимости

Сбер второй год подряд был признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет, согласно рейтингу компании BCG, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» в среду, 19 марта.

Отмечается, что именно по этому показателю Сбер занял 50-е место среди крупнейших по капитализации корпораций мира.

Рейтинг Value Creators ежегодно оценивает главные компании планеты по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет; соответственно в данный конкретный момент идёт о периоде 2016–2020 годов.

Для формирования списка BCG проанализировала TSR порядка 2400 компаний по всему миру. Сам же рейтинг подготовлен для 33 отраслей.

В топ-50 оказались корпорации, наиболее эффективные с точки зрения создания акционерной стоимости.

В свою очередь, TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за данный период. Считается, что именно этот показатель и дает наиболее адекватное представление о создаваемой акционерной стоимости.

Средний годовой TSR — это средний TSR компании за пятилетний период (2016–2020 годв), проанализированный BCG в 2021 гыду.

В соответствии с анализом BCG, Сбер оказался лидером, поскольку активно внедрял диджитал-решения и преодолел вызванный пандемией коронавируса кризис более уверенно, чем конкуренты, в том числе среди мировых лидеров.