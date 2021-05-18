ЦБ не видит риска отключения России от SWIFT

Центробанк не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT, сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. Ее слова приводит РИА «Новости».

Как рассказала первый зампред ЦБ, Банк России поддерживает прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT. Там заверяют, что система «будет работать штатно, без каких-либо проблем». При этом, по словам Скоробогатовой, Россия способна справиться с отключением от SWIFT с помощью Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему», — подчеркнула Скоробогатова.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия работает над минимизацией ущерба в случае отключения от международных финансовых инструментов, однако на данный момент сценарий отключения страны от системы SWIFT считается гипотетическим.

Глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен также счел вопрос отключения России от SWIFT гипотетическим.