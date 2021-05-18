В Германии рассказали, от чего зависит завершение строительства «Северного потока – 2»

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер в видеообращении к участникам германо-российской конференции заявил о том, что вопрос достройки российского газопровода «Северный поток — 2» зависит исключительно от скорости укладки труб, все соглашения со стороны регуляторов в наличии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас не достроено совсем немного, и это (завершение проекта) зависит от того, как быстро пройдут работы по прокладке», — рассказал он.

Кроме того, министр подчеркнул, что немецкой стороне до окончательного перехода на возобновляемые энергоносители, скорее всего, потребуется больше газа, чем на данный момент.

По словам Альтмайера, энергетические отношения России и Германии «уже 40 лет были надежны, и никогда на них не оказывали воздействие политические проблемы».

«Я знаю, что нам еще годы будет требоваться природный газ. А именно, вероятно, даже больше, чем сейчас, потому что мы отказываемся от атомной энергетики и не можем рентабельно обслуживать угольные электростанции», — отметил он.

Ранее федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне.