Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта

Мировые цены на нефть во вторник утром, 18 мая, растут на 0,9%, при этом стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.11 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,95%, до $70,12, июльских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до $66,92 за баррель, июньских фьючерсов на WTI росла на 0,41%, до $66,54 за баррель.

В начале мая стоимость июньских фьючерсов нефти Brent к 18.35 мск составила $62,77 баррель, что на 3,22% ниже цены на закрытии предыдущей сессии. Цена фьючерсов WTI на май достигла $59,23 за баррель, это на 3,61% ниже уровня прошлой сессии.

В апреле вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ в феврале вышли на самый высокий уровень исполнения договоренностей, выполнив сделку на 113%. До этого страны ОПЕК+ согласовали постепенное повышение добычи нефти.