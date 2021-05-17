«Аэрофлот» сообщил о продлении приостановки полетов в Турцию

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила своим агентствам о продлении приостановки авиасообщения с Турцией на июнь текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на внутреннее письмо.

«В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановке регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня 2021 года: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата», — приводит агентство выдержку из письма.

Официального заявления российского оперативного штаба о продлении приостановки перелетов на данный момент нет.

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

Ранее в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит в Турцию свою делегацию, которая оценит перспективы возобновления авиасообщения.