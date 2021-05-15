Белоруссия планирует разместить в РФ облигации на 100 млрд российских рублей

Белоруссия намерена разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей. Об этом уточняется в указе белорусского главы Александра Лукашенко, опубликованном на национальном правом интернет-портале.

Данный документ был издан для «рефинансирования внешнего государственного долга Белоруссии». Властям страны отдано поручено «осуществить в 2021-2023 годах привлечение внешних государственных займов путем эмиссии на территории РФ государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств. Речь идет о сроке обращения не менее 1 092 дней.

Указом президента предусматривается. что в случае необходимости в эмиссионных документах будет учитываться «отказ Белоруссии от иммунитета».

Указано в том числе «применение зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного или арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного или арбитражного решений по спорам..»

Данный указ уже вступил в силу. При этом осуществление расходов будет осуществляться за счет денежных средств, которые предусмотрены в республиканском бюджете на обслуживание внешнего долга.

Кроме того, совету министров Белоруссии отдано поручение по принятию мер, требующихся для реализации указа.

В конце 2020 года Белоруссия заключила контракт на поставку нефти из Азербайджана.