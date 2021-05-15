FT: состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны

Россия занимает первое место в мире по соотношению состояния долларовых миллиардеров к ВВП страны, заявил индийский инвестор Ручир Шарма в своем материале для британской газеты Financial Times.

По подсчетам Шармы, в России совокупное состояние российских миллиардеров составляет около 35% ВВП, при этом за последний год оно выросло примерно на 10 процентных пунктов.

При этом второе место в этом рейтинге занимает Швеция, где состояние миллиардеров близко к 30% ВВП, а третье – Индия (почти 20%). В пятерку лидеров вошли также Соединенные Штаты (около 19%) и Франция (около 17%).

По соотношению личного состояния к ВВП страны первое место заняли испанский миллиардер Амансио Ортега и мексиканский бизнесмен Карлос Слим, они владеют суммами, составляющими 5,3% указанных стран. Председателя совета директоров российской компании «Норникель» Алексей Мордашов занял в этом рейтинге четвертое место, его состояние эквивалентно 1,7% ВВП России.

Ранее сообщалось, что владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин стал самым богатым человеком России.