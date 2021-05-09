Минтруд не намерен делать длинные майские праздники постоянными

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство труда России не планирует делать длинные майские праздники регулярной практикой, заявил глава ведомства Антон Котяков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Нет», – ответил министр на вопрос о планах по возможному продолжению практики непрерывных майских праздников.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что решение объявить нерабочие дни между майскими праздниками стало оправданным.

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