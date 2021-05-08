Россияне перечислили профессии с неоправданно высокими зарплатами

Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. 29% жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов», - рассказали исследователи.

По мнению жителей страны, справедливой для чиновников была бы зарплата в 88,9 тысячи рублей в месяц, для топ-менеджеров — 103,2 тысячи рублей, для риелторов — 76,6 тысячи рублей, а для финансистов — 102,3 тысячи рублей.

Почти каждый участник опроса считает, что зарплаты могли бы быть ниже у юристов (22%), менеджеров по продажам (21%) и IT-специалистов (21%).

Также, согласно исследованию, часть россиян считают слишком большими зарплаты маркетологов (17%) и дизайнеров (11%).

Ранее сообщалось, в каких сферах деятельности, по мнению россиян, работники получают самую несправедливо маленькую зарплату. Так, среди перечисленных профессий оказались учителя, врачи и ученые, а также спасатели и пожарные.