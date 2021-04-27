Apple обжалует штраф ФАС в $12 млн за злоупотребление доминирующим положением

Американская компания Apple заявила, что собирается обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая оштрафовала ее на 906 млн руб. за злоупотребление положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Apple.

«Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке», — ответили в компании.

Как пишет издание, в Apple гордятся тем, что через App Store «десятки тысяч разработчиков в России» смогли получить доступ «к более чем миллиарду пользователей в 155 странах».

СМИ дополняет, что на Apple пожаловался разработчик «Лаборатория Касперского». Вместе компании работали над тем, чтобы приложение разработчика для «родительского контроля» соответствовало требованиям магазина приложений по защите детей. Согласно заявлению пресс-службы компании, сегодня 13 приложений «Лаборатории Касперского» размещено в App Store. Для них Apple обработала и выпустила сотни обновлений, уточняет издание.

27 апреля ФАС оштрафовала Apple на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке.