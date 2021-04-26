В Москве задержали экс-главу банка и его заместителя за вывод 1 млрд рублей

В Москве задержали экс-председателя правления банка и его заместителя по подозрению в выводе 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По предварительным данным, с сентября 2018 года по январь 2020 злоумышленники выводили деньги клиентов банка, выдавая необеспеченные кредиты подконтрольным физическим лицам. В результате на балансе кредитной организации образовался портфель невозвратных ссуд в размере более миллиарда рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Бывший председатель правления коммерческого банка и его заместитель заключены под стражу.

В Москве и области проведено более 20 обысков, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в выводе из денежного оборота России 508 млн задержали в Петербурге.