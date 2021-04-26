«Ъ»: заключенных могут привлечь к строительству БАМа

Российское правительство обсуждает возможность привлечение заключенных к строительству Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (БАМ и Транссиб), сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, по итогам совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина профильным ведомствам поручено проработать данный вопрос. При этом в секретариате вице-премьера, Министерстве транспорта и ОАО РЖД комментировать представленные сведения отказались, в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) на запрос о комментарии не ответили.

Как рассказали источники, на стройке БАМа наблюдается недостаток работников, связанный с масштабом работ и нехваткой мигрантов, не вернувшихся в Россию из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. На данный момент у РЖД мобилизовано пять тысяч строителей из необходимых 15 тысяч, указано в материале.

Ранее сообщалось, что к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали приступили российские железнодорожные войска. Кроме того, заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров сообщил о дефиците строителей для железнодорожных объектов после закрытия границ из-за пандемии COVID-19.