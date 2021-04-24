Более 33 тысяч ветеранов получат выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Пенсионный фонд России до Дня Победы перечислит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ПФР.

Отмечается, что соответствующие выплаты в текущем году получат 33,2 тысячи российских граждан, принимавших непосредственное участие в войне и в настоящее время проживающих на территории Российской Федерации и стран Прибалтики.

По данным ПФР, выплаты ветераны получат одновременно с пенсией. Эти средства перечисляются в соответствии с указом президента России «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы», который был подписан в 2019 году.

Ранее в президиуме Союза пенсионеров России перечислили категории граждан, которые могут претендовать на получение социальных доплат, льгот, и повышенных пенсионных выплат. В их число вошли лица, имеющие государственные награды, звание «Ветеран труда», а также региональные льготники.