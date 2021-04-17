Опрос: почти половина российских сотрудников одобряет действия работодателя в пандемию

Около 47% опрошенных сотрудников российских компаний одобряют действия работодателей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала Superjob.

Критике подвергали решения руководства компаний порядка 15% участников опроса. У респондентов узнавали об отношении к переводу на удаленную работу, сохранении зарплат, отсутствии сокращений, а также соблюдении мер безопасности на рабочем месте.

Помимо того, персонал отвечал на вопросы, связанные с организацией ПЦР-тестов на COVID-19 в офисах.

Женщины чаще мужчин выступали в поддержку топ-менеджмента: 53% против 44%.

Данный опрос был организован во всех федеральных округах России с 1 по 13 апреля среди 1 600 респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что более половины россиян постоянно работают в выходные. 31% работает в выходные по праздникам ради карьерного роста, следовало из итогов.