В Минсельхозе заявили об отсутствии оснований для подорожания кондитерских изделий

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Более половины экспорта российских кондитерских изделий приходится на продукцию из шоколада... Более половины экспорта российских кондитерских изделий приходится на продукцию из шоколада...
Более половины экспорта российских кондитерских изделий приходится на продукцию из шоколада...
Антон Новодережкин/РИА «Новости»

В Минсельхозе России заявили, что нет оснований для значительного повышения стоимости кондитерских изделий в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

В ведомстве подчеркнули, что российское правительство уже приняло ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, в том числе на сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило из резервного фонда страны 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла.

В конце марта статс-секретарь Виктор Евтухов сообщил, что Минпромторг России выступает против государственного регулирования цен на продукты питания в стране.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству стабилизировать ситуацию с резко подорожавшими мукой, макаронами, растительным маслом, сахаром и другими продуктами питания. Тогда российский лидер посоветовал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову не «экспериментировать» с ценами.