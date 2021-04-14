Эрдоган заявил, что конвенция Монтре не будет распространяться на канал «Стамбул»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на проектируемый канал «Стамбул» не будет распространяться конвенция Монтре о режиме проливов, сообщает Haberturk.
«У канала «Стамбул» нет никакой связи с конвенцией Монтре. Этот канал для нас станет достижением, поможет серьезно разгрузить пролив Босфор с точки зрения охраны окружающей среды», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что новая водная артерия укрепит суверенитет Турции и даст ей независимость.
Впервые Эрдоган рассказал об идее создания «Стамбула» в 2011 году. В дальнейшем он называл этот проект самым крупным в истории Турции. Предполагается, что данный канал позволит разгрузить Босфор от большого количества водного транспорта.
В марте 2020 года глава государства анонсировал тендер на строительство канала.