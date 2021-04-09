РБК: оперштаб обсудит вопрос закрытия полетов в Турцию

Вопрос ограничения рейсов из России в Турцию 9 апреля обсудит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и представители Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции. Он обратил внимание на необходимость предотвращения завоза новых штаммов коронавируса в Россию.

В туристической отрасли подтвердили информацию о сегодняшнем заседании, пишет СМИ. Представители сферы заявили, что готовятся к введению дополнительных мер по предотвращению завоза новых штаммов коронавируса. Речь, в частности, идет о «лондонском сценарии».

«Мы морально готовимся к «лондонскому варианту»: Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции», — подчеркнул источник издания.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости дополнительных мер по коронавирусу.

Также стало известно, что за последние десять дней в Турции зафиксировали рекордный суточный прирост по коронавирусу, инфекция подтвердилась у 55 941 человек.