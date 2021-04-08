В РФ изменятся правила выплат пособия по безработице

В России изменятся правила выплат пособий по безработице, согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства.

«Изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка», — сказано на сайте кабмина.

Как отмечено в постановлении, сейчас минимальное пособие по безработице составляет 1 500 руб., максимальное — 12 130 руб. При этом 75% заработка выплачивается в течение первых трех месяцев, но не более 12 130 руб, а за следующие три месяца выплачивается 60% заработка, не более 5 000 руб.

Согласно новым правилам, теперь можно будет урегулировать вопросы начисления пособий при смещении начала периода выплат или его прерывания. Таким образом, выплаты в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, вне зависимости от переносов и перерывов.

Нововведение затронет не только женщин в декрете и тех граждан, которые были уволены из-за ликвидации предприятия, но и тех, кто во время получения максимального пособия был призван на военные сборы. После возвращения такие граждане продолжат получать выплаты по безработице в максимальном размере.