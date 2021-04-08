Дополнительные льготы на электричество для малоимущих могут появиться в РФ

Власти РФ рассматривают возможность введения дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии. Об этом сообщают «Известия».

Разработать новые тарифы могут, в частности, повысив их для россиян с высокими доходами. О подобной инициативе говорили во время совещания комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика».

Среди предлагаемых мер есть повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для жителей страны с низким доходом.

Дополнительные льготы примут, если произойдет переход на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения.

В будущем предложение с введением новых льгот направят президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Предполагается, что российский глава изучит их во время совещании по вопросам развития электроэнергетики.

Сейчас тарифы на электроэнергию для россиян регулируются государством. Поставщики ресурсов могут покрыть свои издержки за счет повышения тарифов для бизнеса. Объем такого субсидирования уже составляет 239 млрд руб в год.