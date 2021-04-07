Песков заявил, что курс рубля находится под контролем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о стабильности макроэкономической ситуации в РФ, а также добавил, что Кремль не ожидает резкого падения курса рубля из-за ситуации в Донбассе.

«Наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем», — сказал представитель Кремля.

Также Песков ответил на вопрос журналистов о том, нанесет ли ситуация в Донбассе удар по российской экономике. Он объяснил, что нагнетание напряженности около российских границ имеет скорее негативное эмоциональное воздействие на рынки.

Однако при этом пресс-секретарь подчеркнул, что в целом макроэкономическая ситуация в стране «абсолютно стабильна, предсказуема». Песков добавил, что подобная изменчивость курса по разным причинам происходила и раньше.

Ранее 7 апреля стало известно, что официальный курс евро вырос на 2,15 рубля, до 92,3321 руб.