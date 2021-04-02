Минфин представил законопроект о Едином налоговом платеже для бизнеса

В Госдуму был внесен законопроект, утверждающий механизм единого налогового платежа (ЕНП) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий документ подготовлен Министерством финансов РФ, сообщает «Коммерсантъ».

Нововведение позволит юрлицам и ИП уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. Уплачивать налоги через ЕНП можно без уточнения вида и срока платежа.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, изменения обеспечат плательщикам более комфортные условия, а также сократят время оформления расчетных документов. Механизм также позволит вовремя уплачивать налоги, добавил Силуанов.

Как сообщает СМИ, поправки позволят направлять сумму ЕНП юридического лица и ИП в первую очередь на погашение возникшей ранее у плательщика недоимки. В случае ее отсутствия, зачет суммы ЕНП будет производиться в счет предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а если вносить плату больше не понадобится — в счет задолженности по уплате пенни, процентов и штрафов.

Новый механизм заработает с 1 января 2022 года в случае одобрения нижней палатой Федерального собрания.