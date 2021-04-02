Рост цена на авиабилеты по России составил до 120%

В России был зафиксирован скачок цен на авиабилеты на рейсы внутри страны по сравнению с аналогичными показателями за 2019 год. Об этом сообщают «Известия».

Так, стоимость билетов с вылетом в апреле — июне поднялись на 15 — 120% в некоторых городах при условии, что они были приобретены в январе — марте 2021 года.

Эксперты отметили, что сильнее всего цена авиабилетов выросла по направлениям из Москвы в Томск, Чебоксары, а также Нижнекамск и Набережные Челны. При покупке билетов по последнему направлению туристы могли столкнуться с ростом стоимости на 121% по сравнению с 2019 годом.

Согласно представленным данным, эти изменения связаны с ростом затрат авиаперевозчиков. Кроме того, в качестве причин они назвали низкую рентабельность и накопленные убытки в сфере авиаперевозок за 2020 год.

При этом специалисты подчеркивают, что цены на внутренние перелеты продолжают быть более дешевыми, чем авиабилеты по заграничным направлениям.

Ранее стало известно, что авиабилеты в Краснодарский край и Крым снизились в цене.