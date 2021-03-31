Украина запретила импорт пшеницы и подсолнечного масла из России

Правительство Украины запретило ввоз российской ржи, пшеницы, подсолнечного масла и других товаров. Об этом сказано в постановлении на сайте кабинета министров страны.

Ограничения вступят в силу с 10 апреля.

В документе представлен список запрещенных товаров, в который также входят моющие средства, косметические салфетки, газетная бумага, картон, крафт-бумага и крафт-картон, туалетная бумага, полотенца для рук, скатерти и салфетки.

Кроме того, на Украину запретят ввоз инструментов для бурения, ящиков, коробок, мешков, упаковочных пакетов, тележек, осей, колес и их частей.

Постановление правительства опубликовано 31 марта, вступит в силу через десять дней после публикации.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против ряда лиц и компаний, в том числе из России.