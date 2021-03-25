ФАС согласовала предельную цену на вакцину «КовиВак» в России

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену отечественной вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак» в размере 4 330 рублей за упаковку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России... и письмом ФГБУ «ФНЦИРИП им. Чумакова РАН»... и приняла решение согласовать предельные отпускные цены...», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «КовиВак» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В документе говорится о двух видах упаковки вакцины: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.

Согласно информации ФАС, вышеуказанные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 рублей.

Препарат «КовиВак» зарегистрирован в России с 20 февраля. Эта вакцина стала третьим препаратом, который был зарегистрирован в России, после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.