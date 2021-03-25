ФАС согласовала предельную цену на вакцину «КовиВак» в России

ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену отечественной вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак» в размере 4 330 рублей за упаковку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России... и письмом ФГБУ «ФНЦИРИП им. Чумакова РАН»... и приняла решение согласовать предельные отпускные цены...», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «КовиВак» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В документе говорится о двух видах упаковки вакцины: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.

Согласно информации ФАС, вышеуказанные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 рублей.

Препарат «КовиВак» зарегистрирован в России с 20 февраля. Эта вакцина стала третьим препаратом, который был зарегистрирован в России, после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.