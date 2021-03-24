МВФ может получить план расширения на $650 млрд

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что к июню представит план расширения ресурсов МВФ на 650 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я намерена к июню представить на рассмотрение совета управляющих формальное предложение нового выделения на 650 миллиардов долларов», - приводятся слова Георгиевой в пресс-релизе.

По ее словам, первоначальное обсуждение закончилось «очень воодушевляюще».

«Новое выделение специальных прав заимствования будет полезно всем нашим странам-членам и поддержит восстановление глобальной экономики после кризиса с COVID-19», - заявила Георгиева.

По ее словам, одобрение нового пакета станет значительным добавлением ликвидности для стран-членов, не добавив при этом дополнительного долга. Также высвободятся ресурсы для стран-членов для борьбы с пандемией, вакцинации и других мер, сообщила она.