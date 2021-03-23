Global Finance назвал лучшие банки мира 2020 года
Международный финансовый журнал Global Finance опубликовал результаты регионального этапа ежегодного рейтинга World's Best Banks, где лучшим российским банком (номинация Best Bank in Russia) назван Альфа-Банк, в Великобритании — Barclays, а в США — Bank of America, говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Газеты.Ru» во вторник, 23 марта.
«Альфа-банк» был первым и в прошлом году, а в позапрошлом эту премию получил «Московский кредитный банк».
Эксперты Global Finance подтвердили наше лидерство на российском рынке по итогам тяжелого для всего мира 2020 года, и это не случайность, говорит главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
«Любой кризис дает возможность собрать лучшие решения предыдущих лет и оставить далеко позади тех, кто оказался не готов к резким переменам, — отметил он. — В 2020 году мы начали трансформацию сети отделений по модели phygital, развернули удобную для клиентов биометрическую систему, полностью переработали мобильное приложение».
Закономерным итогом, по словам Верхошинского, стало то, что за год в «Альфа-банк» пришло 2,5 млн новых клиентов.
Премия World's Best Banks присуждается журналом Global Finance в 28-й раз.
Участники сравниваются по обслуживанию клиентов, управлению рисками, набору предоставляемых сервисов, качеству управления и технологическому развитию. В World's Best Banks 2021 приняли участие банки из более чем 150 стран.