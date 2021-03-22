Лавров предложил отходить от западных платежных систем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости снижения зависимости страны от «контролируемых Западом» платежных систем. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ, беседа опубликована на сайте МИД.

«Нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — отметил он.

Также Лавров добавил, что Китаю и России необходимо начать укрепление технологической самостоятельности.

Кроме того, глава МИД отметил, что сегодня жизнь вынуждает страну выстраивать свою линию в социальном и экономическом развитии так, чтобы в дальнейшем не быть зависимыми от «причуд» западных партнеров.

Запад продвигает свою идеологизированную повестку дня, которая нацелена на сохранение своей доминирующей позиции при помощи сдерживания развития других стран, обратил внимание Лавров.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно приобретает независимость от доллара.