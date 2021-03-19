Центробанк отозвал лицензию у ЮМК банка
Максимс Краюшкинс
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Центробанк аннулировал лицензию у коммерческого банка ЮМК банк.
«Банк России приказом от 19.03.2021 № ОД-424 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Южной многоотраслевой корпорации» ООО «ЮМК банк»», — говорится в сообщении.
По данным ЦБ, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.