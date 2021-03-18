Во Франции подсчитали, во сколько стране обойдется введение карантина

Введение карантина в 16 департаментах Франции и новые меры по борьбе с коронавирусом обойдутся стране в €1,2 млрд в месяц. Об этом заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Меры по поддержке [предприятий и населения] выразятся в дополнительных расходах в размере €1,2 млрд в месяц», — сказал Ле Мэр.

Он подчеркнул, что с учетом прежних дотаций эта цифра достигнет €7,2 млрд в месяц.

В стране коронавирусом заразились 4,2 миллиона, скончались 91 тысяча человек.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о введении карантина на территории 16 регионов страны на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Кроме того, страна возобновит вакцинацию населения AstraZeneca.