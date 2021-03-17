Минторг США расширит санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Министерство торговли США планирует расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Санкции вступят в силу с 18 марта.

По информации ведомства, ограничения затронут сектор экспорта, связанный с национальной безопасностью. Также до 1 сентября будет действовать ряд исключений, который коснется продукции для авиапромышленности и космоса.

Кроме того, на сегодняшний день министерство торговли старается не допустить Россию к секретным американским технологиям, «которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия», отмечается в сообщении.

Ранее 2 марта США и Евросоюз ввели санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.