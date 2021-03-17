В Минэнерго РФ заявили, что ситуация с бензином 2018 года не должна повториться

Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Минэнерго не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином. Об этом сообщает ТАСС.

Тогда правительство было вынуждено предпринять срочные меры из-за роста цен на топливо.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году», — сказал Сорокин.

Сорокин добавил, что сегодня нефтяные компании целиком снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, производство бензина увеличено, с начала февраля товарные запасы выросли более чем на треть. Замминистра подчеркнул, что последние четыре торговые сессии происходит снижение оптовых цен на бензин. В Минэнерго надеются, что эти меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке.

Ранее Счетная палата РФ предупредила о риске нового топливного кризиса.