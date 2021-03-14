Поддельные купюры начали активнее продавать в интернете

Фальшивомонетчики все чаще стали продавать поддельные купюры через интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов», — рассказали в ведомстве.

За прошлый год было зафиксировано 18 700 преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, в суды было направлено более 1000 уголовных дел. Правоохранители выявили 805 человек, причастных к подделке банкнот.

Ранее в МВД рассказали, что самыми популярными подделываемыми купюрами в 2020 году стали банкноты номиналом в 5000 и 1000 рублей.