Бывший премьер Украины сравнил пенсии в Киеве и Москве

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Бывший глава кабмина посетовал, что был период, когда на Украине средняя зарплата была выше, чем в России. Это же относилось и к размеру средней пенсии, указал он.

Азаров уточнил, что это было «семь или восемь лет назад».

Он также отметил, что Украина превратилась в беднейшую страну в Европе по всем параметрам «абсолютно», обогнав Албанию и Молдавию. По мнению Азарова, после Майдана судьба страны оказалась «очень незавидной».