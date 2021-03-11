Омбудсмен Москвы предложила сократить рабочий день для женщин до четырех дней

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать для женщин четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что обсуждения этого вопроса ведутся на уровне Госдумы.

«Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — подчеркнула Потяева.

По ее словам, женщине приходится «совмещать работу и все заботы, которые есть».

Ранее Минтруду предложили сократить рабочий день для пожилых сотрудников летом.