Бизнесмен потерял ноутбук с биткоинами на $561 млн

Основатель сайта InfoWars, специализирующегося на фейковых новостях и конспирологии, Алекс Джонс потерял ноутбук, где хранились 10 тысяч биткоинов. Об этом бизнесмен рассказал в интервью Flagrant 2.

По его словам, криптовалюту он получил в 2011 году в подарок от телеведущего Макса Кайзера. Тогда биткоин стоил меньше $5.

По нынешнему курсу стоимость потери оценивается в $561 миллион.

Ранее биткоин подорожал на $5 тысяч за сутки.