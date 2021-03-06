Названы самые убыточные отрасли в 2020 году

Названы предприятия, которые понесли наибольшие убытки в 2020 году. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

По данным ведомства, доля таких организаций в прошлом году составила 29,4%.

Больше других убытки понесли угольная отрасль, междугородние и международные пассажирские перевозки, предприятия общепита, гостиничный бизнес и отрасли распределения газа и производства пара и горячей воды.

При этом отрасли сельского, лесного хозяйства, охоты, торговли автомобилями и мотоциклами, организаций по производству, передаче и распределению электроэнергии продемонстрировали наиболее высокие темпы роста. Также выросла прибыль в сфере курьерской и почтовой связи.

Снижение доли прибыльных организаций наблюдается практически по всем видам деятельности, кроме сельского, лесного хозяйства, охоты; торговли оптовой и розничной автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт; деятельности почтовой связи и курьерской.

В целом чистая прибыль средних и крупных российских компаний в 2020 году упала на 23,5%.