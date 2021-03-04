Экономист рассказал, как спасти Россию от роста цен на продукты
Ника Пикекатлет
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Эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков рассказал, что сделать для снижения цен на продукты в России. Об этом сообщает Ura.Ru.
По его словам, для этого следует снизить налоговую нагрузку на население, снять ограничения на импорт, а также сократить эмиссию денег.
Он добавил, что эксперты ожидали развития местного производства после наложения запрета на импортные товары, однако это привело к росту цен.
«ЦБ стоит не печатать столько денег, также стоит меньше денег правительству собирать в налогах, чтобы не было соблазна их потратить», — подчеркнул Жаворонков.
Экономист добавил, что в России рост цен с 2014 года составил более 65%.
Ранее Союз птицеводов пообещал снижение цен на яйца и птицу в России.
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