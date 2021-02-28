В Германии опасаются судебных исков при остановке «Севпотока – 2»

Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если правительство остановит строительство российского газопровода «Северного потока – 2», считает федеральный министр охраны окружающей среды Свенья Шульце. Об этом она заявила в интервью Welt am Sonntag.

«Мы рискуем столкнуться с исками о компенсации в международных арбитражных судах, если остановим проект», – отметила министр.

Она также добавила, что Германия на данным этапе не может отказаться от газа, а также от угля и атомной энергетики.

«Нам по-прежнему будет нужен природный газ в этом и следующем десятилетии», – заверила Шульце.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ и фракции входящих в коалицию партий в бундестаге рассматривают четыре варианта действий в ситуации вокруг проекта «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.