Главный импортер нефти в мире исчерпал возможности для хранения сырья

Китай, являющийся крупнейшим импортером нефти, практически исчерпал возможности для хранения сырья, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, в настоящее время в китайских нефтехранилищах уже находятся запасы, примерно равные объему 100 дней чистого импорта, что затрудняет поиск дополнительных резервуаров для хранения сырья.

При этом эксперты предполагают, что Пекин не остановится на достигнутых объемах и продолжит закупать нефть, так как достаточный уровень запасов имеет решающее значение для устойчивости китайской экономики.

Ранее стоимость нефти Brent превысила $67 за баррель впервые с января 2020 года.