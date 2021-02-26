Биткоин подешевел на 12%

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Стоимость криптовалюты биткоин опустилась на 12,12% за сутки, следует из данных сервиса Coindesk.

В 10.49 мск валюта стоит $44 487.

Ранее биткоин снизился более чем на 16%. 22 февраля цена валюты упала ниже $50 тысяч.