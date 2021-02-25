В МЭР назвали оценочными данные о риске закрытия каждого десятого бизнеса в РФ

Замглавы Министерства экономического развития (МЭР) Татьяна Илюшникова заявила, что исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованное в СМИ, носит оценочный характер. Ее комментарий есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Ранее в СМИ были опубликованы данные, согласно которым значительная доля среднего и малого бизнеса в России продолжает испытывать сложности в 2021 году. Каждый десятый бизнес и вовсе предупредил о риске закрытия в этом году.

«Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова к нам не поступало, но мы готовы его изучить. Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки-участники льготных программ кредитования для бизнеса. Согласно им 98% заемщиков по программе ФОТ 2.0 соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита», — сообщила Илюшникова.

При этом она отметила, что не весь бизнес смог восстановиться после последствий ограничений по коронавирусу. В связи с этим правительство запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, которая, как и ФОТ2.0, направлена на поддержание рабочих мест, подчеркнула замминистра.

В настоящее время пострадавшие от пандемии компании могут воспользоваться такими мерами, как мораторий на проверки для малого бизнеса, либерализация требований к заемщикам РГО и МФО, льготная программа кредитов и продление либерализованных требований заемщикам, а также мерами поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров.